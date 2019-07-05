شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط 1% لمخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الجمعة مع تغلب المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمى على التوتر المتزايد فى الشرق الأوسط والذى قد يعطل طرق الإمداد ويرفع الأسعار.
وهبطت عقود برنت 0.1% إلى 63.25 دولار للبرميل بعد إغلاقها منخفضة 0.8% أمس الخميس.
ولم تكن عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت هى الأخرى 1.1% إلى 56.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش. ولم يكن هناك سعر للتسوية أمس بسبب عطلة عيد الاستقلال فى الولايات المتحدة.
وقال محللون إن النفط تعرض لضغوط لمخاوف بشأن مستقبل الطلب وسط خلافات تجارية تهدد النمو الاقتصادى العالمى. لكن التزام أكبر مصدرى النفط فى العالم- ومن بينهم أعضاء منظمة أوبك ومنتجون آخرون مثل روسيا، وهو تجمع يعرف باسم أوبك+، بخفض الإنتاج حد من الخسائر.
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