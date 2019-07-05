إنفوجراف.. 6.8 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر فى 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير الاستثمار العالمى، لعام 2019، الصادر عن منظمة الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة، إن أفريقيا نجحت فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر FDI ، حيث ارتفعت التدفقات إلى 46 مليار دولار أمريكى في عام 2018، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق، وتصدرت مصر الدول الأفريقية، تعرف على التفاصيل . 1 - تصدرت مصر دول القارة ، بجذب نحو 6.8 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر . 2 -جنوب أفريقيا حلت ثانيا باستقبال 5.3 مليار دولار . 2 -جنوب أفريقيا حلت ثانيا باستقبال 5.3 مليار دولار 3- الكونغو فى المركز الثالث بـ 4.3 مليار دولار. 4-المغرب فى المركز الرابع بـ 3.6 مليار دولار . 4-المغرب فى المركز الرابع بـ 3.6 مليار دولار 5- إثيوبيا فى المركز الخامس بـ 3.3 مليار دولار.

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