شكرا لقرائتكم صعود مؤشرا البحرين العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 4 يوليو 2019 / 18:10

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه بنهاية تعاملات اليوم (الخميس) لليوم السادس مرتفعا بنسبة 0.85 في المئة تعادل 12.67 نقطة، هبوطا الى 1511.20 نقطة في مقابل 1498.53 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 13 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع للجلسة بنسبة 0.35 في المئة ما يعادل 2.65 نقطة الى 755.99 مقابل 753.34 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 8.2 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، نجد تراجعا كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 7.7 مليون سهم في مقابل 7.8 مليون بتراجع 2.4 في المئة، فيما صعدت القيمة المتداولة الى 2.3 مليون دينار في مقابل 2.2 مليون دينار اليوم السابق بنسبة 4 في المئة، نفذت من خلال 125 صفقة في مقابل 117 صفقة بزيادة 7 في المئة.

ومن أصل 18 شركات جرى تداول أسهمها في جلسة اليوم، ارتفعت 7 شركات، وهبطت 4 شركات، واستقرت 7 شركات أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.47 بليون دينار بزيادة 77 مليون نسبتها 0.82 في المئة

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.86 دينار، شكلت 82 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 5.8 مليون سهم، نفذت من خلال 68 صفقة.

وحقق سهم البنك الأهلي المتحد أكبر سيولة بين الاسهم بلغت 1.72 مليون دينار، نسبتها 75 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 5 ملايين سهم ، نُفذت من خلال 45 صفقة، فيما حقق سهم بتلكو ثاني أكبر سيولة بلغت 181 ألف دينار.