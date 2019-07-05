شكرا لقرائتكم الصين تطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية لإبرام اتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 4 يوليو 2019 / 18:09

دعت وزارة التجارة الصينية اليوم (الخميس) الى إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الصين من أجل إنهاء الحرب التجارية بين البلدين.



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وقال الناطق باسم الوزارة غاو فينغ إن فرقاً من أكبر اقتصادين في العالم "واصلت الاتصالات" بعد أيام على إعلان الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ هدنة في الخلاف التجاري بين البلدين.

وقال غاو في مؤتمر صحافي أسبوعي إن "زيادة الولايات المتحدة من طرف واحد الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة هي نقطة انطلاق التوترات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة". وأضاف: "إذا تمكن الطرفان من التوصل لاتفاق، يتعين إلغاء الرسوم المفروضة بالكامل. إن موقف الصين تجاه ذلك واضح وثابت".

وتبادلت الدولتان فرض رسوم جمركية على ما تصل قيمته إلى 360 بليون دولار من التجارة بينهما، وانهارت المفاوضات في أيار (مايو) الماضي بعد اتهام الولايات المتحدة الصين بالتنصل من التزاماتها.

واتفق ترامب وشي في قمة مجموعة العشرين في اليابان على إعادة إحياء المحادثات. وقال ترامب إنه لن يفرض رسوماً جديدة على السلع الصينية، لافتاً إلى أنه سيتخذ موقفاً أكثر ليونة من "هواوي" التي أدرجها على القائمة السوداء.