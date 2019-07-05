شكرا لقرائتكم بورصة الكويت تسجل ارتفاعا في معدلات الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 9 ساعات في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 4 يوليو 2019 / 18:24

واصلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) أدائها المرتفع بدعم من زيادة الطلب على الأسهم، في معدلات الاداء، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 21 في المئة الى 59 مليون دينار في مقابل 49 مليونا لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة 15 في المئة الى 195 مليون سهم في مقابل 169 مليوناً، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 7762 صفقة بزيادة 5 في المئة عن اليوم السابق.



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وصاحب ارتفاع الاداء، ارتفاعا في مؤشرات البورصة الثلاثة، اذ ارتفع مؤشر السوق الاول الى 6544 نقطة بزيادة 38 نقطة نسبتها 0.59 في المئة، تلاه مؤشر السوق العام بزيادة 0.54 في المتعادل 32 نقطة الى 5950 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيس 0.41 في المئة الى 4784 نقطة.

وبالنظر الى أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم اهلي متحد الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.18 في المئة، وصولاً إلى 281 فلساً، من تداول 32 مليون سهم، حقق بها ثاني أكبر سيولة بلغت 8.8 مليون دينار.

وسجل سهم جي اف اتش أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 1.62 في المئة، هبوطا إلى 67 فلسا، من تداول 411 ألف سهم، قيمتها 28 ألف دينار، جاءت من خلال 43 صفقة.

وواصل سهم بيتك تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 11.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.95 في المئة الى 747 فلساً، من تداول 15.3 مليون سهم، نفذت من خلال 680 صفقة.