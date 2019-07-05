شكرا لقرائتكم مصر تعلن كشفاً بترولياً فى سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 4 يوليو 2019 / 18:05

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تحقيق شركة "بترول بلاعيم" (بتروبل) كشفاً بترولياً في منطقة أبورديس سدرى (في حقول سيناء) وذلك بحفر البئر الاستكشافي سدرى 23 والنجاح فى الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين.



وأكدت الوزارة في تقرير تلقاه وزير البترول طارق الملا من رئيس شركة "بتروبل" عاطف حسن اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسي 35 متراً من الصخور الرسوبية و65 متراً من الصخور الجيرية، وتم اكمال البئر ووضعه على الإنتاج من الصخور الرسوبية من خلال التسهيلات الإنتاجية المتوفرة فعلياً بمنطقة الاكتشاف.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاكتشاف يمثل تحدياً جديداً للشركة فى ضوء تقادم إنتاج الحقل منذ العام 1957 والذى يُعد من أقدم الحقول في مصر، مشيراً إلى وضع الشركة خطة تنمية موسعة للمنطقة وتشمل حفر 10 آبار تنموية بمعدل إنتاج يومي يبلغ نحو 3 آلاف برميل زيت على الأقل.

وساعدت هذه النتائج الإيجابية للآبار الاستكشافية على تحفيز الشريك الأجنبي لزيادة ضخ استثمارات فى مناطق امتياز الشركة المختلفة.