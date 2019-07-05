شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرات 10 قطاعات في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 4 يوليو 2019 / 18:03

عاود المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه في جلسة اليوم (الخميس)، فيما سجلت 44 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 20 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة أخرى، واستقرت 7 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 592 بليون ريال بخسارة 858 مليونا نستبها 0.15 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا محدودا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 3 في المئة الى 169 مليون ريال في مقابل 174 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة 26 في المئة الى 54 مليون سهم، في مقابل 42 مليونا، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 21 في المئة الى 4207 صفقات في مقابل 5353 صفقة.

واستقر المؤشر العام للبورصة في المنقطة السالبة بخسارة 0.23 في المئة، تعادل 24 نقطة، وصولا الى 10567 نقطة في مقابل 10591 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 2.60 في المئة.

وبتأثير تراجع اسعار بعض الأسهم، طاول الهبوط مؤشرات 10 قطاعات من البورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر التأمين بخسارة 1.10 في المئة، الى 3095 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات الخاسر 1.07 في المئة، ثم ﻣﺅﺷﺭ الصناعة الهابط 0.35 في المئة، تبعه ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭﻯ المتراجع 0.24 في المئة.

وسجل مؤشر العائد الاجمالي سادس أكبر خسارة نسبتها 0.23 في المئة، تلاه مؤشر النقل المتراجع 0.15 في المئة، بينما سجل مؤشر العقارات الزيادة الوحيدة بنسبة 0.67 في المئة.