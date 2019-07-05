شكرا لقرائتكم السيسي يصادق على إنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز من قبرص إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 4 يوليو 2019 / 18:02

نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم (الخميس) مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاق بين مصر وقبرص بشأن إنشاء خط أنابيب بحري بينهما لنقل الغاز.



ونشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية الذي صدر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بأنه "ووفق على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقّع في نيقوسيا بتاريخ 19 أيلول (سبتمبر) 2018".

وأُلحق بالقرار نص الاتفاق بين البلدين، وفي مقدمته أن الطرفين " يرغبان في إبرام هذا الاتفاق بهدف تشجيع تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر والعمل على إنشاء وبناء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر بشكل آمن وفي الوقت المتفق عليه".

Advertisements

وكان البرلمان المصري وافق على هذا القرار في آذار (مارس) الماضي، كما أعلن وزير البترول المصري طارق الملا في وقت سابق أن مصر "أوقفت استيراد الغاز المسال في أيلول بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي". وقال: "إجمالي معدلات الإنتاج بلغت 6.5 بليون قدم مكعب من الغاز يومياً"، ما يعادل الاستهلاك المحلي.

وترغب الحكومة المصرية في الاستفادة من محطتين كبيرتين لتسييل الغاز موجودتين في دمياط وادكو على البحر المتوسط.

إلى ذلك، أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الخميس) أن عجز ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 7.6 بليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019، من 5.47 بليون دولار قبل سنة. وأظهرت بيانات رسمية تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018-2019 بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من تموز (يوليو) وآذار (مارس) من السنة المالية 2018-2019، أن تحويلات العاملين بالخارج بلغت نحو 18.21 بليون دولار، مقابل تحويلات بلغت 19.39 بليون دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي.