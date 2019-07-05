النفط يهبط وسط علامات تباطؤ الطلب الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، أمس الخميس، تحت وطأة بيانات تظهر انخفاضاً دون المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وتم تداول العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق في خام القياس العالمي برنت، منخفضة 1% عند 63.21 دولار للبرميل. وكان برنت أغلق منخفضاً 2.3% الأربعاء.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1% أيضاً إلى 56.78 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت مرتفعة 1.9% في الجلسة السابقة.

ونزلت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، بينما توقع المحللون انخفاضها 3 ملايين برميل.

وقال ستيفن إينس، العضو المنتدب في فانجارد ماركتس «إذا نحّينا جانباً الطبيعة قصيرة الأجل للتقلبات المحيطة ببيانات المخزون، فمن المستحيل أن نهرب من واقع اقتصادي بأننا وسط تباطؤ تصنيعي عالمي».

إلى ذلك، قال بيان حكومي إن وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، أثار المخاوف من التقلبات المتزايدة في أسعار النفط الخام على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. وفي مكالمة هاتفية مع نوفاك، حث الوزير الهندي روسيا على مواصلة الاضطلاع بدور يحقق التوازن في تعاونها مع دول «أوبك»، بالأخذ في الاعتبار مصالح الدول المستهلكة.

(وكالات)