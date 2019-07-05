«الإمارات» تحتفل بتدشين خدمتها إلى ثانية وجهاتها بالبرتغال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بورتو:”الخليج 365”

دشنت طيران الإمارات خدمتها الجديدة بمعدل أربع رحلات في الأسبوع إلى مدينة بورتو، التي أصبحت ثاني وجهة لها في البرتغال بعد العاصمة لشبونة. وتوفر الخدمة للمسافرين عبر شبكة خطوط الناقلة العالمية رحلات مباشرة إلى المدينة الشهيرة الواقعة في شمال البلاد.

ووصلت الرحلة الافتتاحية «ئي كيه 197» إلى مطار بورتو الدولي. وقاد طائرة «البوينج 777-200LR» القبطان الإماراتي علي المرزوقي، ومساعده الضابط أول البرتغالي دانييل ماسيدو، ولقيت استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه. وتوفر الطائرة، المجهزة بمقصورات درجتي رجال الأعمال والسياحية الجديدة، 38 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال بتوزيع 2-2-2، و264 مقعداً مريحاً في السياحية.

وأقامت طيران الإمارات حفل عشاء بمناسبة وصول أول رحلة لها إلى بورتو حضرها مئات المدعوين من المسؤولين وكبار الشخصيات والعاملين في صناعة السياحة والسفر في شمال البرتغال. وأحيا الحفلة المغنية البرتغالية الشهيرة آنا مورا.

وقال تيري أوكوك نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمناطق أوروبا وروسيا الاتحادية وأمريكا الجنوبية، خلال حفل أقيم في المطار بمناسبة تدشين الرحلة الافتتاحية: «أصبح الآن بإمكان عملائنا في شمال البرتغال السفر براحة ومن دون توقف إلى دبي، مقرنا الرئيس، وعبر شبكة خطوطنا العالمية وخصوصاً إلى مختلف الوجهات في إفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط. كما فتحت هذه الخدمة وجهة مميزة لعملاء طيران الإمارات من مختلف دول العالم».

وأضاف تيري أوكوك قائلاً: «تشهد بورتو نمواً متواصلاً في أعداد السياح لما تتمتع به من جاذبية وتاريخ غني ومعالم جذب ثقافي وموقع مميز عند مصب نهر دورو. وسوف تسهم خدمتنا الجديدة في دعم النمو الاقتصادي لبورتو والمنطقة الشمالية عامةً».

وقال رئيس مجلس إدارة مطارات البرتغال خوسيه لويس أرنو: «جاء إطلاق خدمة طيران الإمارات إلى بورتو نتاج تعاون بين الناقلة وسلطة مطارات البرتغال والعديد من الشركات ووكالات السياحة في شمال البلاد. ويسرنا تدشين هذه الخدمة الجديدة التي تعكس تطور المنطقة وجذبها للمسافرين بغرض السياحة والعمل».

ويختبر ركاب طيران الإمارات مقصورتي الدرجتين السياحية ورجال الأعمال الجديدتين من وإلى بورتو، حيث يحظون بمستويات راقية من الراحة والرعاية من أفراد أطقم الخدمات الجوية على اختلاف جنسياتهم، بمن فيهم مضيفات ومضيفون برتغاليون. كما يستمتعون بأكثر من 4000 قناة مسموعة ومرئية يوفرها نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي «ice»، تعرض أحدث الأفلام والموسيقى والألعاب، إضافة إلى خدمات الطعام والشراب المتفوقة.

وتعمل الرحلة بين دبي وبورتو في أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد. وتغادر الرحلة «ئي كيه 197» مطار دبي الدولي في الساعة 9:15 صباحاً وتصل إلى بورتو في الساعة 2:30 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 198»، فتغادر بورتو في الساعة 5:35 مساءً، وتهبط في دبي في الساعة 4:15 صباح اليوم التالي.

وتخدم طيران الإمارات حالياً العاصمة لشبونة برحلتين يومياً بطائرات «البوينج 777-300ER» وسعة مقعدية تزيد على 700 مقعد يومياً في كل اتجاه.

وتوفر «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، على رحلة بورتو حمولة 15 طناً من الشحنات في كل اتجاه، وهو ما يتيح للشركات البرتغالية فرصاً أكبر لتصدير واستيراد مختلف المنتجات.