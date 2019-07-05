«أبوظبي الأول» الأنشط و«إشراق» الأكثر ارتفاعاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.20%، عند 4999.46 نقطة وسط ارتفاع «البنوك» 0.17% و«الاتصالات» 0.12% و«الاستثمار» 0.89% و«العقار» 2.5%، وسط

تراجع «الطاقة» 1.12%. بلغت السيولة 125.7 مليون درهم، حيث جرى تداول 51 مليون سهم، نفذت من خلال 812 صفقة؛ حيث ارتفعت فيها أسعار أسهم 9 شركات، وانخفضت أسعار أسهم 8 شركات.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة؛ بنحو 55.8 مليون درهم، ثم «واحة الزاوية» 18.6 مليون درهم، و«الدار العقارية» 17 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 7 ملايين درهم، و«منازل العقارية» 6 ملايين درهم.

وسجل «إشراق للاستثمار» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 2.76% إلى 0.41 درهم، ثم «الدار العقارية» 2.65% إلى 1.94 درهم، و«ميثاق للتأمين التكافلي» 1.99% إلى 0.67 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 1.09% إلى 4.62 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 0.71% إلى 0.43 درهم.

وشهد سهم «القدرة القابضة» أكبر نسبة تراجع سعري بنحو 10% إلى 0.90 درهم، و«طاقة» 6.13% إلى 0.75 درهم، و«أغذية» 1.14% إلى 3.47 درهم، و«منازل» 0.53% إلى 0.38 درهم، و«دانة غاز» 0.53% إلى 0.95 درهم.