الصين تطالب بإلغاء الرسوم قبيل محادثات «وجهاً لوجه»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصين من أجل إنهاء الحرب التجارية بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوزارة جاو فينج: إن فرقاً من أكبر اقتصادين في العالم «واصلت الاتصالات» بعد إعلان رئيسي البلدين هدنة في الخلاف التجاري بين البلدين.

قال جاو في مؤتمر صحافي أسبوعي: إن «زيادة الولايات المتحدة من طرف واحد الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة هي نقطة انطلاق التوترات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة».

وأضاف «إذا تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فيتعين إلغاء الرسوم المفروضة بالكامل. إن موقف الصين تجاه ذلك واضح وثابت».

وتدرس الصين شراء منتجات زراعية أمريكية كبادرة حسن نية في ظل استئناف المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن، على الرغم من أن حجم المشتريات سيكون أقل من ذي قبل.

ونقلت «بلومبيرج» عن المصادر قولها إن الحجم الإجمالي للمشتريات سيعتمد على تقدم المحادثات التجارية.

وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن ممثلين كبارا من البلدين سيجتمعون الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات. وأبلغ كودلو الصحفيين قائلاً: «ستُستأنف المحادثات بشكل جدي في الأسبوع المقبل». وتراجع كودلو قليلاً عن إطاره الزمني لاحقاً، قائلاً إن المحادثات المباشرة وجهاً لوجه ستبدأ «قريباً».

وتوصل الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج إلى هدنة في نهاية الأسبوع على هامــش قمة مجموعة العشرين . وعلى أثر الهدنة تنفست الأسهم العالمية الصعداء وحققت بعض المكاسب.

(وكالات)