«فيتش»: استقرار التقييم السيادي لبنوك الإمارات إيجابي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش»، إن تواصل عمليات الدمج في القطاعات المصرفية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تعتبر إيجابية، وتصب في صالح المساهمين مع ارتفاع ميزات التنافسية للبنوك بعد الدمج، وخلق كيانات مالية ضخمة لها ثقلها المحلي.

ولفتت في تقرير حديث لها حول البنوك الخليجية إلى أن استقرار التقييمات الائتمانية السيادية للإمارات ودول المجلس، تعني استقرار أداء وتقييم غالبية بنوك الإمارات والبنوك الخليجية على المدى الطويل. ولفتت إلى إن الإمارات مع انخفاض سعر التوازن النفطي لها نسبياً مقارنة بدول المنطقة لا تواجه نفس المخاوف المتعلقة بالقطاعات المصرفية لدول أخرى في المنطقة ترتفع أسعار التوازن النفطي لديها بفارق كبير عن أسعار السوق الحالية.

وأشارت الوكالة إلى وجود ضغوط على نوعية الأصول على مستوى القطاعات المصرفية لدول المجلس، وبخاصة على مستوى قطاعات الإنشاءات والعقارات والتجزئة وتجارة الجملة والضيافة، وإن كانت عمليات إعادة هيكلة الالتزامات المالية تغطي جزءاً على هذه الضغوط.