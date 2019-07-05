«الاتحاد» تحتفل ببدء تشغيل طائرتها «بوينج 787-10 دريملاينر» إلى شنغهاي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنجهاي:”الخليج 365”



احتفلت الاتحاد للطيران، بإطلاق طائرتها طراز «بوينج 787-10 دريملاينر» لخدمة رحلاتها اليومية المنتظمة إلى شنجهاي، حيث نظمت الشركة أمسية احتفالية تحت عنوان «ليلة أبوظبي».

وأقيمت الفعالية في فندق بلاجيو شنجهاي، المصمم على طراز «آرت ديكو» والمصنف في فئة الخمس نجوم وأحد المعالم المعمارية الشهيرة بالمدينة والذي يعد صرحاً معاصراً يقف شاهداً على ماضي شنغهاي. وحضر الفعالية نخبة من المسؤولين من دولة الإمارات والصين ومسؤولي الحكومة المحلية والدبلوماسيين والشركاء التجاريين والمتخصصين بتجارة السفر ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من البلدين.

وتضمنت الفعالية سلسلة من العروض لفنانين عرب وصينيين، إضافة إلى تشكيلة من أصناف الطعام التي مزجت بين فنون الطبخ التي تشتهر بها الثقافتين والتي اشترك في إعدادها الكاتبة حنان سيد وريل، مؤلفة كتاب «حكايا المائدة: المأكولات البدوية العالمية لأبوظبي»، مع مايكل وو، نائب كبير الطهاة التنفيذيين بفندق بلاجيو شنجهاي. وقدمت الأمسية كذلك استعراضاً عاماً عن تجارب الطعام المبهرة التي يمكن لجميع المسافرين لأغراض الأعمال أو الترفيه الاستمتاع بها في أبوظبي.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة الاتحاد للطيران: «منذ إطلاقنا لرحلاتنا بين أبوظبي وشنجهاي عام 2012، شهدت هذه الوجهة نمواً كبيراً في سوق السياحة الصادرة من الصين وتزايد الطلب من المسافرين لأغراض الأعمال والترفيه. ونحن نقدر الدعم الهائل والحفاوة التي لاقيناها خلال السنوات الماضية من ضيوفنا وشركائنا والأطراف المعنية الذين ساهموا في ترسيخ مكانة الاتحاد للطيران كواحدة من شركات الطيران الرائدة في هذه السوق».

وقال الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الصين: «يقدم قطاع الطيران مساهمات مهمة تبلغ 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بما يجعله أحد المحاور القيمة في العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات والصين».

ويبلغ عدد السائحين الصينيين القادمين إلى دولة الإمارات ما يزيد عن مليون سائح سنوياً، في حين يبلغ عدد مسافري الترانزيت الصينيين الذين يستخدمون رحلات الربط عبر الدولة 3.5 مليون مسافر سنوياً.