التباين يسيطر على أسواق الأسهم مع مواصلة الشراء الأجنبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم في جلسة نهاية الأسبوع، وسط تحركات هامشية للمؤشرات مع تحسن مؤشر أبوظبي 0.2%، وتراجع هامشي لمؤشر دبي بنسبة 0.21%، مع مواصلة الشراء الأجنبي وخاصة في سوق أبوظبي، وذلك بالتزامن مع الإجازات الصيفية التي تتسم بالهدوء.

كما انعكست تحركات المستثمرين على أسهم منتقاة، والتي غالباً من تستقطب أغلبية سيولة السوقين، بإجمالي 279 مليون درهم، موزعة بواقع 125 مليون درهم في أبوظبي، و 153.3 مليون درهم في دبي، فيما بلغ إجمالي الأسهم المتداولة نحو 175.1 مليون درهم، موزعة بين 51 مليوناً في أبوظبي، و 124.1 مليون في دبي.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي، مستقراً بتراجع طفيف، وسط أداء متباين في بعض المؤشرات القطاعية، حيث انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة بلغت 0.21%، أي بنحو 5.51 نقطة، ليغلق عند مستوى 2660.5 نقطة.

وغلبت التحركات العرضية المائلة للسلبية في السوق خلال الجلسات الثلاث الماضي، مع تحرك محدود للسيولة على بعض الأسهم المنتقاة والتي غالباً ما تستقطب أنظار المستثمرين.

وأغلق مؤشر العقار مرتفعاً 0.17%، مع ارتفاع سهمين فقط، وهما «إعمار العقارية» بنسبة 0.67% إلى 4.48 درهم، بعدما استقطب 45 مليون درهم من سيولة الجلسة، فيما صعد «أرابتك» 3.27% إلى 1.58 درهم، بتداول 13.5 مليون درهم، بينما لم تسلم بقية الأسهم من التراجع، حيث انخفض «إعمار مولز» 0.99% إلى 2.01 درهم، و«ديار» 0.95%، و«إعمار للتطوير» 0.76% و«داماك» 0.65%.

أما قطاع البنوك، فانخفض هامشياً بنسبة 0.37%، مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.39% إلى 5.13 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 0.44% إلى 11.35 درهم، كما تراجع «جي إف إتش» الذي سجل تداولات بنحو 14 مليون درهم، بنسبة 0.8% إلى 0.873 درهم، بينما عاد سهم «أملاك» للارتفاع بنسبة 3.33% إلى 0.279 درهم، وطال الارتفاع أيضاً أسهم الإدراج المزدوج في السوق.

وارتفع سهم «شعاع كابيتال» 0.10% إلى 0.965 درهم، لكنه لم يساهم في دفع مؤشر الاستثمار نحو الأخضر، ليتراجع بنسبة 0.74%، وسط ضغوط من «دبي للاستثمار» لانخفاضه 0.80% إلى 1.24 درهم، و«دبي المالي» 0.85% إلى 0.704 درهم.

وواصل سهم «سلامة للتأمين» ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، حيث ارتفع أمس، 1.23% إلى 0.656 درهم، بعدما استقطب 34 مليوناً من سيولة السوق، بينما تراجع «دار التكافل» 0.33% إلى 0.602 درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.20%، ملامساً مستوى 5000 نقطة، ليغلق عند 4999.46 نقطة، بعدما تلقى دعماً من ارتفاع الأسهم القيادية، في المؤشرات القطاعية والتي ساهمت في ارتفاع «البنوك» 0.17% و«الاتصالات» 0.12% و«الاستثمار» 0.89% و«العقار» 2.5%، وسط تراجع «الطاقة» 1.12%.

وارتفع «أبوظبي الأول» السهم القيادي في السوق بنسبة 0.14% إلى 14.82 درهم، بتداول 56 مليون درهم، كما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.09% إلى 4.62 درهم، وسط استقرار «أبوظبي التجاري» دون تغيير.

وفي قطاع الاستثمار، ارتفع «إشراق للاستثمار» ليسجل أعلى نسبة نمو في السوق، بنحو 2.76% إلى 0.41 درهم. وفي قطاع العقار، ارتفع «الدار العقارية» 2.65% إلى 1.94 درهم، بتداول 17 مليون درهم و«رأس الخيمة العقارية» 0.71% إلى 0.43 درهم.

وتلقى المؤشر العام للسوق دعماً، من ارتفاع سهم «اتصالات» 0.12% إلى 16.78 درهم، بتداول 6 ملايين درهم. وفي قطاع الطاقة، تراجع «طاقة» 6.13% إلى 0.75 درهم، و«دانة غاز» 0.53% إلى0.95 درهم. وعلى صعيد تداولات المستثمرين حسب الجنسيات، عزز المستثمرون الأجانب من غير العرب رصيدهم في سوقي دبي أبوظبي، بعدما سجلوا محصلة شرائية بقيمة 52.6 مليون درهم، منها 4.2 مليون درهم في دبي، و 48.4 مليون درهم في أبوظبي، حيث بلغت مشترياتهم نحو 112 مليون درهم، ومبيعاتهم نحو 59.4 مليون درهم.

كما سجل المستثمرون المواطنون محصلة بيعية بنحو 55.3 مليون درهم، موزعة ما بين 6.8 مليون درهم في دبي، و 48.4 مليون درهم في أبوظبي.

وبلغت مشتريات المواطنين من الأسهم في السوقين نحو 127.5 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 182.8 مليون درهم.

وسجل المستثمرون الخليجيون محصلة شرائية بسيطة بنحو 2.03 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 14.2 مليون درهم، ومبيعات ب 12.2 مليون درهم.

وتباينت توجهات العرب في السوقين، بعدما سجلوا محصلة شرائية بنحو 1.17 مليون درهم في دبي، ومحصلة بيعية بنحو نصف مليون درهم في أبوظبي.

كما سجلت المؤسسات محصلة شرائية بنحو 13.4 مليون درهم، وذلك نتيجة لمشتريات بقيمة 176.3 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 162.8 مليون درهم.