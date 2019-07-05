71.44 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في 4 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 إلى 71.44 مليار درهم بزيادة نسبتها 0.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018 بحسب ما أظهرته أحدث الأرقام التي أصدرها أمس مركز أبوظبي للإحصاء.

وواصلت تجارة إعادة التصدير نموها القوي بالغة مستوى 17.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر إبريل / نيسان، وهو الأمر الذي أسهم بشكل رئيسي في ضمان زيادة إجمالي تجارة الإمارة من السلع غير النفطية.

وعلى مستوى الإيرادات، فقد واصلت انخفاضها إلى مستوى 34.4 مليار درهم نهاية شهر إبريل من العام الجاري مقارنة مع 37.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2018، وذلك في خطوة تعكس استمرار ترشيد الإنفاق الاستهلاكي.

أما على صعيد الصادرات، فقد شهدت نمواً بنسبة 2.4% خلال فترة الرصد ذاتها، مرتفعة من 19.33 مليار درهم إلى 19.8 مليار درهم.

ووصلت قيمة صادرات أبوظبي من لوازم الصناعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 15.5 مليار درهم، أي ما نسبته 77.2 % من إجمالي صادرات الإمارة.

فيما بلغ قيمة صادرات الأغذية والمشروبات 2.3 مليار درهم تقريباً، و1.05 مليار درهم لصادرات السلع الاستهلاكية وتوزع بقية المبلغ على السلع الإنتاجية، وزيت التشحيم ومعدات النقل.

وفي قائمة تجارة إعادة التصدير، فقد تصدرت تجارة معدات النقل وبقيمة 8.3 مليار درهم منذ بداية العام حتى نهاية إبريل من عام 2019، تلتها السلع الإنتاجية 3.123 مليار درهم، والسلع الاستهلاكية 2.84 مليار درهم، واللوازم الصناعية 1.82 مليار درهم.

فيما بلغت قيمة المعاد تصدره من الأغذية والمشروبات 1.052 درهم، ونحو 92 مليون درهم للسلع الأخرى.

وعلى جانب الواردات، فقد جاءت اللوازم الصناعية بالمرتبة الأولى بقيمة 14.56 مليار درهم خلال الفترة من يناير / كانون الثاني إلى إبريل من العام الجاري.. فيما بلغت قيمتها لمعدات النقل 8.1 مليار درهم تقريباً، و4.73 مليار درهم للسلع الإنتاجية، و4.61 مليار درهم للسلع الاستهلاكية و 2.12 مليار درهم تقريباً للأغذية والمشروبات. (وام)