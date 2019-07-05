شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات لـ «اتصالات» و«دو» بوقف خدمات «البيانات حسب الاستخدام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنها أصدرت تعليمات للمشغلين «اتصالات» و«دو» بوقف خدمات «البيانات حسب الاستخدام»، ما لم يطلب المشترك ذلك صراحة من المشغل. وأضافت في بيان، أمس، أن ذلك يأتي في إطار حماية المشتركين من الرسوم الزائدة والتكاليف الباهظة لخدمة «البيانات حسب الاستخدام».

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