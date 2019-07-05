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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم تاريخ النشر: 05/07/2019 استمع

دبي:”الخليج 365” أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى السودان اعتباراً من 8 يوليو الجاري.

وتتيح خدمة طيران الإمارات اليومية بين الخرطوم ودبي للمسافرين إمكانية مواصلة رحلاتهم بسهولة مع فترات انتظار قصيرة في دبي إلى وجهات عديدة حول العالم في الشرق الأوسط وغرب آسيا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأقصى وغيرها. وتشمل أبرز وجهات المسافرين من السودان كلاً من دبي ودول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقال أورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في إفريقيا: قررنا استئناف رحلاتنا إلى الخرطوم بعد مراجعة شاملة لجميع العناصر التشغيلية في السودان.

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