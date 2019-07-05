منظمة الجمارك العالمية تشيد بقدرة الإمارات على توظيف التكنولوجيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك، مشاركته في الاجتماع ال50 لمديري عموم جمارك إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط وجلسة مجلس التعاون الجمركي لمنظمة الجمارك العالمية في مقر منظمة الجمارك العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

يأتي هذا في الوقت الذي أشاد فيه كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، على هامش الاجتماعات، بقدرة دولة الإمارات على توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة في الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، وتحقيق التوازن بين حفظ الأمن وتيسير حركة التجارة والمسافرين، وكذلك قدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الجمركية الكبرى على مستوى العالم.

ترأس محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك وفد الدولة الذي ضم: أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن السراح مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، وسالم سعيد الرميثي مدير تنفيذي قطاع الشؤون الفنية بجمارك أبوظبي، إضافة إلى سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة، وخالد حسن المرزوقي مدير إدارة المشاريع بجمارك أبوظبي.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى وفد الدولة كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، بحضور محمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا.

وتم تبادل الآراء حول عدد من القضايا الجمركية؛ ومن بينها آخر استعدادات استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد في إمارة دبي خلال الفترة من 10-12 مارس/‏‏آذار 2020.

وأثنى ميكوريا على قدرة وتميز دولة الإمارات في استضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات العالمية، مؤكداً ثقته في نجاح هذه الاستضافة في ظل التجارب السابقة لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر ومعرض تقنية المعلومات في عام 2013.