شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسي لمؤشر الأسهم الروسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل مؤشر الأسهم المقومة بالروبل «MICEX» في بورصة موسكو صعوداً قياسياً، أمس، بنسبة 0.56% إلى مستوى 2827 نقطة، للمرة الأولى في تاريخ المؤشر. كما ارتفع مؤشر «RTS» للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.30% وبلغ 1399.13 نقطة. (وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستوى قياسي لمؤشر الأسهم الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.