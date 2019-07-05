الإمارات بين أفضل دول العالم للعيش والعمل

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وفقاً لقائمة أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل لتقرير «HSBC Expat» السنوي، فإن المهنيين من ذوي التوجهات الفكرية الدولية الذين يسعون إلى التقدم في مسيرتهم المهنية والاستقرار المادي والعيش في أفضل مكان لإنشاء العائلة يصنّفون دولة الإمارات بشكل متزايد على أنها أفضل وجهة للعيش والعمل في العالم.

وتربعت سويسرا على رأس لائحة الدول، تليها سنغافورة، فيما شملت مقدمة القائمة كندا وإسبانيا ونيوزيلندا، إضافة إلى أستراليا وألمانيا.

ويعتبر المهنيون الشباب الدافع المحدد لتصنيف الإمارات في استطلاع «إتش إس بي سي» لآراء المغتربين في نسخته الثانية عشرة، حيث يرى 62٪ من المغتربين من جيل الألفية أن التقدم في المجال الوظيفي يعتبر سبباً رئيسياً للانتقال للعيش في بلد آخر، وهو ما يمثل 15 نقطة أعلى من المتوسط ​​العالمي.

ويبقى الادخار والاستثمار من أجل التقاعد (82٪) وتعليم الأطفال (47٪) وشراء العقارات (43٪) من أهم الأولويات المالية بالنسبة للوافدين في الإمارات.

و ساعدت آراء أولئك الذين يبلغون من العمر 35 عاماً أو أقل بشأن الثقة في دولة الإمارات في رفع مكانة الدولة إلى المرتبة الأولى ضمن التصنيف السنوي، لتصبح أفضل وجهة للعيش والعمل في العالم.

وقال نحو 35٪ من الأفراد من جيل الألفية: إن انتقالهم للعيش والعمل في بلد آخر أدى إلى حصولهم على فرص سريعة للترقية في العمل مقارنة ببلدانهم الأصلية، في حين أن ارتفاع الرواتب التي يحصلون عليها في دولة الإمارات هو الأعلى على مستوى العالم، حيث يحصل متوسط الموظفين التنفيذيين من الشباب على زيادة في دخلهم السنوي بنسبة 51٪، أي أكثر مما يحصل عليه أي شخص في فئة عمرية أخرى.

فإلى جانب الحصول على نمط حياة طيبة، قال 83٪ من الأشخاص الذين انتقلوا إلى دولة الإمارات: إنهم يشعرون بالأمن والأمان أكثر بكثير من بلدانهم الأصلية، مقارنة ب 48٪ من الوافدين من الموظفين والعاملين على مستوى العالم.

ويتطلع العديد من المغتربين إلى الإقامة في دولة الإمارات لفترة طويلة، وذلك بدءاً من انتقالهم إلى دولة الإمارات، حيث يتوقع 46 ٪ من جميع المغتربين في الإمارات البقاء فيها لمدة 5 إلى 10 سنوات على الأقل.