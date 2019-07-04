شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعلم.. متوسط أسعار البنزين بالولايات المتحدة خلال 3 أشهر 0.82 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد متوسط أسعار البنزين بالولايات المتحدة الأمريكية، بداية من يوم 25 مارس الماضي حتى الأول من شهر يوليو الجارى 0.82 دولار.

وكان السعر الأدنى للتر البنزين 0.77 دولارا، وهو ما تم تسجيله يوم 25 مارس الماضي، وسجل السعر الأعلى للتر البنزين 0.85 دولار أمريكى، وهو ما تم تسجيله 6 مايو الماضى.

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فيما بلغ السعر المتوسط للبنزين في هذه الفترة عالميا 1.52 دولار.



