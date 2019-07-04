الان تتابع الجمارك تدعو “شركات أعمال التسويق” إلى “التأهيل” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:12 م, 4 يوليو 2019 م التعليقات: 0 دعت الجمارك السعودية الشركات التي لديها سابق خبرات في مجال “أعمال التسويق” إلى التأهيل وإدراجها ضمن الشركات المؤهلة للمنافسات الخاصة بذلك. وقالت: “عملية التأهيل تتم عبر منصة اعتماد”.

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