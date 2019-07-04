مصراوي
وافقت الحكومة، اليوم الخميس، على زيادة الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به.
ويبدأ العمل بالحد الأدنى للأجور، الذي اعتمدته الحكومة اليوم، اعتبارا من مرتب شهر يوليو الجاري.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة صرف مرتبات العاملين بالدولة، الخاصة بشهر يوليو، يوم 14 من الشهر الجاري، وفقا لما أعلنته وزارة المالية.
وحددت الحكومة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، عند شغله للدرجة الوظيفية، 2000...
كانت هذه تفاصيل خبر خلال أيام.. متى يبدأ صرف زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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