شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: أسواق هادئة بسبب العطلة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تظهر أزواج العملات الرئيسية والسلع تداولات هادئة منذ الصباح بتأثير عطلة الأسواق الأمريكية، لذلك، ستبقى السيناريوهات المقترحة صباحاً قائمة كما هي دون تغيير، وننصح بالعودة إلى تقاريرنا الصباحية للتعرف على الاتجاهات والأهداف المتوقعة.

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