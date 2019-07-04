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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحاول الصمود فوق الدعم– تحليل -4-7-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس تمسكه بسيطرة الميل الصاعد بتصديه للضغوط السلبية وتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق دعم القناة الفرعية الصاعدة, لذلك يعتبر مستوى 2.6350 الحد الفاصل ما بين تأكيد السيناريو الصاعد والذي يستهدف بدوره مستوى 2.7700 وصولا نحو 2.8350, بينما التسلل دونه يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الهابط ليتكبد بذلك خسائر كبيرة بانجذابه نحو 2.5400 و 2.4470 بتداولات الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6400 و 2.7200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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