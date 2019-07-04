شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الضغط على الحاجز– تحليل - 4-7-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر البلاتين العزم الإيجابي الناتج عن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, لنلاحظ تقديمه لضغط جديد على الحاجز المتمثل بمستوى 840.00. لابد من تأكيد اختراق هذا الحاجز ليتمكن السعر من استئناف التصحيح الصاعد والذي يستهدف بدوره مستوى 880.00 بتداولات الفترة المتوسطة.

نستمر بالتنويه إلى أن مخاطرة تغيير الاتجاه والعودة للتذبذب السلبي تكمن بهبوط السعر دون الدعم الأولي المستقر عند 790.00 لما له أثر بفتح باب تكبد الخسائر والتي قد تبدأ من 749.00 و 700.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 820.00 و 880.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد