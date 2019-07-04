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شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بالهبوط- تحليل - 4-7-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس هبوط سعري حاد ليبتعد بذلك عن المقاومة الأولية المستقرة عند 137.80 لنلاحظ تسجيله لمستوى سلبي جديد بوصوله نحو 135.15, التمركز الرئيسي ضمن محاور القناة الهابطة يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 134.80 وصولا لمستوى 133.70 بتداولات الفترة المتوسطة.
استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع يزيد بدوره من الضغوط السلبية ليدعم ترجيحنا السلبي بتقديمه لعزم سلبي مستمر لحين الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.25 و 133.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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