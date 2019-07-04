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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الدعم الأولي- تحليل - 4-7-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج التذبذب السلبي لتداولات يوم أمس بتقديمه لثبات واضح فوق الدعم الأولي المستقر عند 121.00 ليعيق بذلك الهجوم الهابط المقترح سابقا, لكن توفر العديد من العوامل السلبية التي تتمثل باستقرار السعر ضمن محاور القناة الهابطة وتقديم مؤشر ستوكاستيك لعزم سلبي جديد بوصوله نحو مستوى تشبع البيع, فإن ذلك يدعونا لانتظار تحقيق كسر الدعم الحالي ليؤكد ذلك استعداد السعر لتسجيل أهدف سلبية جديدة بدأ من 120.30 و 119.60 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.10 و 120.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بكسر الدعم الأولي
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