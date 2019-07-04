شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا, سهم آيه بي يشكل هجوم إيجابي قوي-تحليل - 4-7-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر السهم بتداولات الفترة الأخيرة لضغوط إيجابية قوية لنلاحظ تجاوزه للمقاومة الأولية المستقرة عند 80.35 وتحقيقه لأول الأهداف التصحيحية الصاعدة بوصوله نحو 83.45. نشير إلى تشكّل نموذج القمتين المقلوب حاليا ليزيد ذلك من فرص استئناف السعر للتصحيح الصاعد ولنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 84.60 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 86.50.

تمركز المتوسط المتحرك 55 دون مستوى العنق المتمركز عند 80.35 واندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, تشكل جميعها عوامل مؤيدة للترجيح الصاعد لنبقى بانتظار الوصول نحو المحطات الإيجابية المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 82.25 و 94.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد