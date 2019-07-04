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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يحاول الاختراق – تحليل - 04-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الداش كوين تداولات اليوم بإيجابية ليحاول اختراق مستوى 157.40، لكننا نلاحظ أن السعر يواجه مقاومة قوية يشكّل خط الاتجاه الصاعد المكسور سابقاً، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، مما يدعم فرص استئناف الميل الهابط من جديد.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بسلبية خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر للتداول دون 157.40 من جديد لتأكيد التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 139.63، مع الانتباه إلى أن اختراق 159.70 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 145.00 والمقاومة 165.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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