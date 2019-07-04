شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يستمر بالتذبذب – تحليل - 04-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات جانبية في الجلسات الماضية، ويستقر السعر دون مستوى 120.90، حيث يقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الميل الهابط وكسر مستوى 115.50 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 100.00 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 126.30 ثم 133.00 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 125.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط