شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم مستقر – تحليل - 04-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الإيثريوم فوق مستوى 288.80، ويتذبذب السعر حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 360.00 بشكل رئيسي. يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة الصاعدة المقترحة يشترط الثبات فوق 288.80 والأهم فوق 268.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 288.00 والمقاومة 340.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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