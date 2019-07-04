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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يقترب من الهدف – تحليل - 04-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر البتكوين صعوداً مجدداً مع افتتاح تداولات اليوم ليلامس حاجز 12000.00 دولار، مقترباً من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 12261.60، مع الإشارة إلى أن الفرص متاحة لاختراق هذا المستوى وتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير، في طريقه للتوجه نحو القمة المسجّلة مؤخراً عند 13747.86.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 11342.10 سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه الرئيسية باختبار مستوى 10600.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 11340.00 والمقاومة 12600.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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