300 ألف مستفيد يصرفون إعانة حافز و2379 يلتحقون بسوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل ليونيو 2379 فردا، توزعوا إلى 1006 مستفيدين و1373 مستفيدة، بحسب إحصائية صادرة عن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أمس.

وأوضح الصندوق أنه أودع أمس أكثر من 458 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي «حافز» البحث عن عمل، و»حافز» صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن يونيو 2019.

ووفقا للإحصائية بلغ عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل خلال يونيو الماضي 158.3 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 141.7 ألف مستفيد ومستفيدة.

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ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعما لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين حرص «هدف» على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

إحصائية حافز ليونيو 2019

إجمالي الإيداعات 458 مليون ريال

إجمالي المستفيدين 300,014

158,295 مستفيدا ومستفيدة من حافز البحث عن عمل

141,719 مستفيدا ومستفيدة من حافز صعوبة الحصول على عمل