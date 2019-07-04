تفاهم سعودي إندونيسي للتبادل المعرفي في تقنيات المعلومات ودعم الابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه في الرياض أمس مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإندونيسي رودي انتارا، تعزيز التعاون المشترك في المجال الرقمي.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ونظيرتها الإندونيسية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتبادل المعرفي في مجال تقنيات المعلومات، ودعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير رأس المال البشري.

تعزيز التعاون

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وأوضح السواحه أن المباحثات السعودية الإندونيسية تناولت تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الرقمي، وعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى استعراض الفرص والشراكات الواعدة للتقنية في قطاع الحج والعمرة، وإنشاء المسرعات في السوق السعودي.

فرص استثمارية

وتخلل المباحثات عقد ورش عمل عدة بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الحج، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، تناولت عرض فرص الاستثمار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستعراض جهود «وادي مكة» للتقنية في الحج والعمرة، وجهود استثمار التقنية لمساعدة الحجاج والمعتمرين، وحلول شركتي «Traveloka» و»Tokopedia» في العمرة، واستكشاف فرص الاستثمار في المناطق السياحية بالمملكة.

حضور المباحثات السعودية الإندونيسية

نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي

رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي

وكيل الوزارة لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان

وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور منير الدسوقي

نائب رئيس مؤسسة البريد الدكتور خالد زين العابدين

الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي الدكتور عصام الوقيت

وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان

نائب محافظ هيئة (منشآت) لقطاع ريادة الأعمال عصام الذكير

رئيس قطاع الابتكار وريادة الأعمال في هيئة الاستثمار الدكتور مازن الزايدي

الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور فيصل علاف

نائب رئيس شركة «علّم» لشؤون البحوث والابتكار المهندس عامر القحطاني

أبرز ما تضمنه المذكرة: