الجمارك تدرب موظفي المنافذ على اتفاقية النقل البري الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت الجمارك السعودية ممثلة بمعهد التدريب الجمركي دورة تدريبية عن آلية تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) بالتعاون مع شركة النادي السعودي للسيارات والسياحة (SATA) شارك فيها 26 موظفا من منسوبيها المتخصصين في المنافذ الجمركية.

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وركزت محاور الدورة التي استمرت لمدة خمسة أيام على التعريف بمبادئ اتفاقية النقل البري الدولي «التير» وأهدافها وأبرز مزاياها، وآلية قبول الشركات والشاحنات في النظام البري الدولي والشروط الفنية للشاحنات والحاويات الناقلة بموجب «دفتر النقل»، وكذلك التعريف بالمواصفات الفنية للشاحنات والحاويات الناقلة بموجب الاتفاقية والبيانات الخاصة بدفتر النقل البري.

كما تضمنت عرضا للإجراءات المتبعة لقبول الشاحنات ضمن الاتفاقية، والتعرف على أنواع الشاحنات الناقلة بموجب الاتفاقية والمواصفات الفنية بكل شاحنة وإجراءات الحوادث من حيث كيفية تعامل المختصين بالمنافذ الجمركية معها، وما يترتب على ذلك من غرامات، بالإضافة إلى التعريف بالإجراءات الجمركية للنقل البري الدولي للبضائع (TIR) في المملكة.

نظام (TIR)