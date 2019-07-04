شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات البرازيلية توافق على استيراد الثوم المصرى الطازج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب التمثيل التجاري في سان باولو، أن وزارة الزراعة البرازيلية وافقت على استيراد الثوم المصري الطازج اعتبارًا من ١٤ يونيو ٢٠١٩ مع الالتزام بالاشتراطات الصحية البرازيلية التي تطلب أن يصاحب الشحنات المصدرة شهادة صحة نباتية صادرة عن الحجر الزراعي المصرى، وأن تكون الشحنات خالية من الآفات الحجرية.

يأتي ذلك تتويجا للجهود المصرية ممثلة في وزارة الزراعة، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومكتب التمثيل التجاري في سان باولو على مدار ١٠ سنوات حين بدأت المفاوضات الخاصة بتسجيل الثوم المصري لدى وزارة الزراعة البرازيلية في عام ٢٠٠٩.

هذا وتنتج البرازيل الثوم الابيض والأحمر وإن كان الإنتاج المحلى لا يكفي ويتم سد الفجوة الاستهلاكية من خلال الاستيراد من الدول المجاورة ومن الصين، ويعد الثوم أحد المكونات الرئيسية للمطبخ البرازيلي ويدخل في تحضير اغلب المأكولات الرئيسية.

وعلى جانب آخر، تجري الآن مفاوضات مع الجانب البرازيلي لتسجيل العنب للسماح له بالنفاذ إلى السوق البرازيلية، حيث تقدمت السلطات المختصة بوزارة الزراعة بملف فني متكامل عن محصول العنب المصري إلى وزارة الزراعة البرازيلية في يناير ٢٠١٧، ومن المنتظر أن تنتهي المفاوضات حول هذا الملف قريبا.

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من المتوقع أن يحتل الثوم المصري حصة جيده في السوق البرازيلية في ضوء المزايا السعرية التي قد يتميز بها الثوم المصري في ظل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركسور الذي دخل حيّز النفاذ اعتبارا من ١/٩/ ٢٠١٧.