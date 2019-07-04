شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الخامسة على التوالي بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى عام ، فى ظل معنويات مرتفعة بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،وبعد ارتياح عام فى أوروبا بعد تحديد المرشحين لشغل المناصب العليا فى الاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 09:35 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2018 ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 يوم الخميس بدون أي تغيير يذكر ، بعدما أنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.8% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوي قياسي جديد عند 2,995.84 نقطة.

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وتحققت تلك المكاسب القوية بعد بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة عن وظائف القطاع الخاص ،والتي جاءت بأقل من التوقعات خلال حزيران/يونيو ، بالإضافة إلى تباطؤ قطاع الخدمات على غير المتوقع خلال نفس الشهر.

عززت تلك البيانات من احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاحتياطي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربعة نقطة مئوية خلال الشهر الجاري لدعم الاقتصاد فى مواجهة التحديات المتزايدة.

وفى أوروبا هناك شعورا عاما بالارتياح بعد نجاح زعماء أوروبا فى الاتفاق على المرشحين لشغل المناصب العليا فى الاتحاد الأوروبي للسنوات الخمس المقبلة ،ومن ضمن تلك المناصب اختيار "كريستين لاجارد" لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.2% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.1%.