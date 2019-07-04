شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع من أعلى مستوى فى أسبوع بفعل صعود الأسهم العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس من أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية ،ويبقي التراجع محدودا مع انتظار المستثمرين بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.35% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,414.10$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,419.09$،وسجلت أعلى مستوي 1,421.70$ ، وأدنى مستوي 1,410.18$.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الأمس مستقرة دون أي تغيير يذكر ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,437.72$ للأونصة ، على بعد خطوة قليلة من ذروة ست سنوات عند 1,438.91$ للأونصة المسجل الأسبوع الماضي.

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تواصل معظم أسواق الأسهم العالمية مكاسبها القوية ،خاصة الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،والتي سجلت يوم الأربعاء مستويات قياسية جديدة ،وصعدت الأسهم فى أوروبا يوم الخميس للجلسة الخامسة على التوالي ،وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم مرتفعة.

يأتي صعود الأسهم بعد الإعلان عن هدنة فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى التكهنات القوية لقيام البنوك المركزية العالمية بتخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة آثار الخلافات التجارية وضعف الطلب.

ويظل تراجع أسعار الذهب محدودا حتى الآن ، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة غدا الجمعة ،والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 798.44 طن متري.