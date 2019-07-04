شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف خسائرها بفعل مخاوف المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا التراجع بفعل مخاوف حيال المعروض فى الولايات المتحدة ،خاصة بعد انخفاض بأقل من التوقعات فى مخزونات الخام التجارية ،وارتفاع إنتاج النفط مجددا قرب مستوياته القياسية.

بحلول الساعة 09:37بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.36$،وسجل أعلى مستوي 57.55$ ،وأدنى مستوي 56.49$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 63.65$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.88$ ،و سجل أعلى مستوي 64.04$ ،وأدنى مستوي 62.98$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.6% ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 56.07$ للبرميل المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، وصعدت عقود برنت بنسبة 1.7% ، بعدما سجلت مستوى 62.10$ للبرميل الأدنى منذ 19 حزيران/يونيو الماضي.

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أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 28 حزيران/يونيو، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، بأقل من توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.8 مليون برميل.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي، فقد زاد الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ،فى أول زيارة أسبوعية خلال شهر ، ليرتفع الإجمالي إلى 12.2 مليون برميل يوميا ، مقتربا من مستواه القياسي البالغ 12.4 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات اقتصادية فى الولايات المتحدة يوم الأربعاء ، ارتفاع وظائف القطاع الخاص بأقل من توقعات الخبراء خلال حزيران/يونيو ، وتباطؤ نمو قطاع الخدمات خلال نفس الشهر ، بالإضافة إلى انكماش الطلبيات الجديدة للمصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي فى أيار/مايو.

جددت تلك البيانات المخاوف حيال تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ،والتباطؤ الاقتصادي يؤدي بلا أدنى شك إلى ضعف مستويات الطلب على الوقود.