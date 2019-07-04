شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يلتقط الأنفاس بعد العودة السريعة إلى مسار السوق الصاعد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس ضمن عمليات التقاط الأنفاس وتجميع زخم سعري ، بعد يومين من المكاسب القوية والعودة السريعة إلى مسار السوق الصاعد ، حيث تستعد أسعار أكبر عملة رقمية فى العالم لتجاوز مستويات 12,000$ مرة الأخرى ، والاقتراب من ملامسة أعلى مستوى فى 17 شهرا.

وبحلول الساعة 09:15بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول11,750$ بانخفاض قدره 220$ بنسبة 1.8%،حيث سعر الافتتاح عند 11,970$،وسجلت أعلى مستوي عند 12,061$ ،وأدنى سعر عند 11,618$.

أضاف "البتكوين" يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 10.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع تسارع الطلب الاستثماري مرة أخرى على العملة الرائدة فى سوق التشفير ، وتمسك الأسعار بالتداول أعلى الحاجز النفسي عند 10,000$.

سجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس إجمالي 338 مليار$ بأعلى مستوى خلال تموز/يوليو الجاري ، قبل أن تنخفض إلى 330 مليار$ بعد تراجع البتكوين ومعظم العملات الرئيسية فى السوق.

Advertisements

عاد البتكوين سريعا إلى مسار السوق الصاعد ،والذي يسيطر على تعاملاته منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي ، حيث يبدو قويا الآن انتهاء عمليات تصحيح الأسعار من أعلى مستوى فى 17 شهرا عند 13,880$ كما توقع معظم خبراء التشفير.

قال " مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال يوم الأربعاء إنه لن يبيع البتكوين فى المرة القادمة التي يصل فيها إلى 14,000$ ، متوقعا خطوة الصعود التالية ستكون إلى 20,000$.

استبعد مايك أن يصل سعر البتكوين لأعلى مستوياته على الإطلاق بصورة عاجلة ، وتوقع حدوث ذلك خلال منتصف أو نهاية الربع الرابع من هذا العام.

وأكد معظم خبراء التشفير إن الارتفاع الواسع فى السوق حاليا مدفوعا إلى حد كبير من قبل مستثمري المؤسسات وليس مستثمري التجزئة ، على عكس ما حدث أواخر عام 2017 ، كان مستثمري التجزئة أصحاب اليد العليا فى الصعود لمستويات قياسية.