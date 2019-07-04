شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين وسط تقييم ترشيح "لاجارد" لرئاسة المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، وسط تقييم المستثمرين لترشيح "كريستين لاجارد" لرئاسة المركزي الأوروبي ،وتأثيره على مستقبل السياسة النقدية الأوروبية ،والتي تحتاج إلى التخفيف لمواجهة التباطؤ الاقتصادي فى منطقة اليورو.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% حتى الساعة 08:15 جرينتش ،ليتداول عند 1.1287$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1277$ ،وسجل الأعلى عند 1.1295$ ، والأدنى عند 1.1276$.

فقد اليورو يوم الأربعاء نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1268$.

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بعد ثلاثة أيام من المحادثات الشاقة وافق زعماء أوروبا يوم الأربعاء على المرشحين لشغل المناصب العليا فى الاتحاد الأوروبي للسنوات الخمس المقبلة ،ومن ضمن تلك المناصب اختيار "كريستين لاجارد" لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وإذا وافق البرلمان الأوروبي على هذا الترشيح ،فسوف تخلف "لاجارد" "ماريو دراغى " بعد انتهاء فترة ولايته فى نهاية تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ويقيم المستثمرين حاليا موقف "كريستين لاجارد" المستقبلي ،وهل تنضم سريعا إلى معسكر الحمائم ، بما يعني استمرار العمل على تخفيف السياسة النقدية الأوروبية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي فى منطقة اليورو.

وقالت "لاجارد" إنها شرفت بهذا الترشيح ،وإنها ستتخلي مؤقتا عن مهام منصبها كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي خلال فترة الترشيح ،وتنتهي ولاية كريستين الثانية "خمس سنوات" فى منصب مديرة صندوق النقد الدولي فى تموز/يوليو 2021.