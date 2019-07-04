شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 19 من حزيران/يونيو الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وتغيب السوق الأمريكي اليوم الخميس بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 107.80 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.81 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.71، بينما حقق الأعلى له عند 107.84.

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هذا وقد تابعنا أمس الأربعاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن ثقته في قدرة محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في تحقيق أهداف السياسة النقدية لبلاده، موضحاَ أن حكومته لا ترى أن السياسة النقدية التسهيلية التي ينتهجها البنك المركزي الياباني فاشلة، ومضيفاً أن الحكومة اليابانية ترغب في أن يوجه بنك اليابان السياسة النقدية لتكون مواتية مع الظروف الاقتصادية.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الجمعة للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن أيار/مايو، وذلك وسط التوقعات بأن تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 164 ألف وظيفة مقابل 75 ألف وظيفة، وقراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي تعد بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي، تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 102 ألف وظيفة مقابل 41 ألف وظيفة في أيار/مايو، دون التوقعات عند 140 ألف وظيفة مضافة، ونود الإشارة، لكون تقرير سوق العمل للولايات المتحدة يعد من ضمن التقرير الهامة التي تعد ذات ثقل على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.