شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفضة من الأعلى لها في أسبوعين وسط ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 21 من حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 26 من آذار/مارس وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية.

في تمام الساعة 06:42 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 1.01% لتتداول حالياً عند 15.29$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.37$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات اليوم على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 15.34$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 96.75 مقارنة بالافتتاحية عند 96.71.

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هذا وتتطلع الأسواق غداً الجمعة للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن أيار/مايو، وذلك وسط التوقعات بأن تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 164 ألف وظيفة مقابل 75 ألف وظيفة، وقراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي تعد بيانات أولية لسوق العمل، تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 102 ألف وظيفة مقابل 41 ألف وظيفة في أيار/مايو، دون التوقعات عند 140 ألف وظيفة مضافة، ونود الإشارة، لكون تقرير سوق العمل للولايات المتحدة يعد من ضمن التقرير الهامة التي تعد ذات ثقل على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.