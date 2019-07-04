شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 20 من حزيران/يونيو الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 04:32 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1286 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1278 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1295.

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هذا يترقب المستثمرين حالياً عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مبيعات التجزئة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.4% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 1.5%، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد تعليقاً على ترشيحها لمنصب محافظ البنك المركزي الأوروبي خلفاً للمحافظ الحالي ماريو دراغي الذي تنقي ولايته في تشرين الأول/أكتوبر، بأنها تتشرف بذلك الأمر وتنوي التخلي عن مسئوليتها مؤقتاً في الصندوق في فترة الترشح.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الجمعة للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن أيار/مايو، وذلك وسط التوقعات بأن تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 164 ألف وظيفة مقابل 75 ألف وظيفة، وقراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي تعد بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي، تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 102 ألف وظيفة مقابل 41 ألف وظيفة في أيار/مايو، دون التوقعات عند 140 ألف وظيفة، ونود الإشارة، لكون تقرير سوق العمل للولايات المتحدة يعد من ضمن التقرير الهامة التي تعد ذات ثقل على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.