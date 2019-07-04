شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف مسيرات التراجع وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد انخفاض خام نيمكس للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 23 من أيار/مايو، وتراجع خام برنت أيضا للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 30 من أيار/مايو، وذلك مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.

وفي تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 0.76% لتتداول عند مستويات 56.95$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.38$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.79% لتتداول عند 63.88$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.38$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار 0.03% إلى مستويات 96.75 مقارنة بالافتتاحية عند 96.71.

هذا وتتطلع الأسواق غداً الجمعة للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن أيار/مايو، وذلك وسط التوقعات بأن تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 164 ألف وظيفة مقابل 75 ألف وظيفة، وقراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي تعد بيانات أولية لسوق العمل، تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 102 ألف وظيفة مقابل 41 ألف وظيفة في أيار/مايو، دون التوقعات عند 140 ألف وظيفة مضافة، ونود الإشارة، لكون تقرير سوق العمل للولايات المتحدة يعد من ضمن التقرير الهامة التي تعد ذات ثقل على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط تقلص العجز إلى 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 28 من حزيران/يونيو مقابل 12.8 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 2.8 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 468.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 5% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، في حين ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.4 مليون برميل، لتعد المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أفادت وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح بأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قد وافقت على مشروع ميثاق التعاون الذي يجمع أعضاء المنظمة مع حلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، وذلك مع تطرقه لكون تمديد اتفاق أوبك بخفض الإنتاج العالمي للنفط سيمنع تراكن أكثر من 100 مليون برميل من مخزونات النفط.

وفي نفس السياق، نوه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أيضا الثلاثاء لكون جميع البلدان المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج الذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً والذي تم تمديده حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2020، من داخل منظمة أوبك ومن خارج المنظمة قد وعدت بتحسين التزامهم بخفض إنتاجهم النفطي، ونود الإشارة، لكون توقعات الأسواق كانت تشير إلى تمديد الاتفاق حتى نهاية العام الجاري.

ويذكر أن المهندس خالد الفالح قد أعرب في مطلع الأسبوع الجاري عن اتفاق العديد من الدول المشاركة في اتفاق أوبك لخفض الإنتاج العالمي للنفط الذي تم تمديده، على البنود الأساسية للاتفاق وأن إنتاج بلاده ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، قد يصل إلى 9.7 مليون برميل يومياً خلال الشهر الجاري.

كما تطرق الفالح آنذاك لكون التزام أوبك بخفض الإنتاج سيكون أفضل من النصف الأول من هذا العام، مع أفادته بأنه تطلعات الطلب خلال 2020 ليست سيئة، معرباً عن رؤيته لبعض علامات ارتفاع الطلب وأن سوق النفط يسير على الطريق الصحيح وأنه لن يتم خفض الإنتاج إلى ما لا نهاية، وسط تأكيده على أن بلاده تأخذ على عاتقها ضمان المعروض العالمي بكل جدية، وأعربه عن كون الحفاظ على الحصة السوقية ليست من أولويات بلاده.

وفي سياق أخر، نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أيضا الاثنين الماضي لكون منظمة أوبك وافقت بالإجماع خلال اجتماعاتها على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة تسعة أشهر إضافية، مع أفادته بأن إيران أكدت على مشاركتها في القرار، وأنه لم يتم اقتراح تمديد الاتفاق لفترة أطول، موضحاً أنه سيتم الاستمرار بحصص الإنتاج الحالية لكل دولة دون تغير عن ما مستويات النصف الأول من هذا العام.

هذا وقد تراجعت أسعار النفط الثلاثاء الماضي بأكثر من 4% لتعكس أسوء أداء يومي لها في أكثر من شهر في أعقاب فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) صمن اجتماعات منظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارج المنظمة في فيينا، وذلك عقب تمديد أجل اتفاق خفض الإنتاج لأمد فاق التوقعات، الأمر الذي عزز قلق الأسواق حيال التحديات التي تواجه مستقبل الطلب العالمي على النفط من جراء الحمائية التجارية الأمريكية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 793 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع 28 من حزيران/يونيو، موضحة ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.