شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع، الشهر والربع الفصلي على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي اختتمت تداولات أمس الأربعاء على مستويات قياسية جديدة في وول ستريت عشية عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة اليوم الخميس، وذلك عقب تصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن المفاوضات المباشرة بين واشنطون وبكين ستبدأ "قريباً".

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.56% ليربح 8.84 نقطة ويصل إلى المستوى 1,588.38، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.32% ليربح هو الأخر 69.94 نقطة ويصل إلى المستوى 21,708.10.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.08% ليربح 2.92 نقطة ويصل إلى المستوى 3,896.45، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليربح هو الأخر 3.03 نقطة ويصل إلى المستوى 3,018.29.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.52% ليربح 149.11 نقطة ويصل إلى المستوى 29,004.25، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.19% ليخسر 3.93 نقطة ويصل إلى المستوى 2,092.09.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.15% ليربح 15.87 نقطة ويصل إلى المستوى 10,560.30، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.54% ليربح هو الأخر 36.34 نقطة ويصل إلى المستوى 6,721.80.