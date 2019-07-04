شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يكافح للتخلص من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 04-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط محاولاته المستمرة التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.22% بما يعادل 19.21 نقطة ، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مصحوباً بانخفاض ملحوظ بأحجام التداول . ولذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 8600.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9000.00 استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8718.27 ومستوى المقاومة 9000.00 . Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 96 عدد أسهم الشركات الخاسرة 76 عدد أسهم الشركات الثابتة 17 عدد أسهم الشركات المتداولة 189

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