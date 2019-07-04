شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة الثالثة على التوالي للأعلى له في شهرين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الحادية عشرة في ثلاثة عشرة جلسة من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية.

في تمام الساعة 02:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% إلى مستويات 0.7043، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7029، بعد أن حقق الزوج الأعلى له منذ السابع من أيار/مايو الماضي عند 0.7048، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7028.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.2%، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف الثلاثاء الماضي عن بيان بنك الاحتياطي الاسترالي لأسعار الفائدة والذي أفاد بخفضها بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي إلى 1.00% من 1.25%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الجمعة للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن أيار/مايو، وذلك وسط التوقعات بأن تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 164 ألف وظيفة مقابل 75 ألف وظيفة، وقراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي تعد بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي، تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 102 ألف وظيفة مقابل 41 ألف وظيفة في أيار/مايو، دون التوقعات عند 140 ألف وظيفة مضافة، ونود الإشارة، لكون تقرير سوق العمل للولايات المتحدة يعد من ضمن التقرير الهامة التي تعد ذات ثقل على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.